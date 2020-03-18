Массовое ДТП произошло в Сургутском районе

18 Март 2020 2020-03-18T10:35:09+03:00

Пять автомобилей столкнулись в Сургутском районе. Фото УМВД ХМАО.

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На 48 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут» в Сургутском районе сегодня, 18 марта, в 7:50 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

- По предварительной информации, водитель «Рено Логан» двигался со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска. Он не выбрал безопасную скорость и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили полицейские.

На встречке «Рено» столкнулся с «Тойота Аурис». После этого «Рено» сталкивается с автомобилями «Лексус» и «БМВ». И в итоге «Рено Логан» перевернулся.

- При этом от автомобиля отлетело колесо в «Ниссан». После «Рено» сталкивается со «Скания», - подробно описали произошедшее сотрудники Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель и два пассажира «Рено Логан» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/767124" frameborder="0"></iframe> Пять автомобилей столкнулись в Сургутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU