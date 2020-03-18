Массовое ДТП произошло в Сургутском районе
На 48 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут» в Сургутском районе сегодня, 18 марта, в 7:50 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
- По предварительной информации, водитель «Рено Логан» двигался со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска. Он не выбрал безопасную скорость и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили полицейские.
На встречке «Рено» столкнулся с «Тойота Аурис». После этого «Рено» сталкивается с автомобилями «Лексус» и «БМВ». И в итоге «Рено Логан» перевернулся.
- При этом от автомобиля отлетело колесо в «Ниссан». После «Рено» сталкивается со «Скания», - подробно описали произошедшее сотрудники Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель и два пассажира «Рено Логан» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали.
Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины ДТП.
Пять автомобилей столкнулись в Сургутском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU