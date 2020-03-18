2020-03-18T09:58:45+03:00
Общество

Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку

Подобная акция прошла впервые
Руслан Савинов
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Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку. Скриншот видео "Вести-Югория".Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку. Скриншот видео "Вести-Югория".
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Первая масштабная акция «РазДельный сбор» прошла в Сургуте. Подробности мероприятия стали известны от представителей СурГУ.

- Сургутяне приносили старые вещи, алюминиевые банки, батарейки – сообщили организаторы акции.

Мероприятие активисты решили провести, чтобы научить людей правильному разделению отходов. Как показывает практика, даже пластик, для которого установлены специальные урны, югорчане собирают неверно.

Это одна из причин, почему на вторичную переработку уходит лишь пять процентов от всего собранного мусора.

Добавим, что организаторами акции выступили всероссийское экологическое движение «РазДельный Сбор» и студенческий эко-отряд СурГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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