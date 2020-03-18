2020-03-18T09:38:38+03:00
Общество

Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогах

Регион стал одной из площадок для апробации
Руслан Савинов
Поделиться:
Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогахЮгра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогахФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

ХМАО вошел в число территорий – участников эксперимента по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизированных транспортных средств. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Напомним, с декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации беспилотников начался в Москве и Татарстане. С 1 марта 2020 года к ним присоединились еще 11 регионов, в том числе и ХМАО. Эксперимент рассчитан на два года и завершится 1 марта 2022 года.

Проект позволит эффективно использовать рабочее время и сократить число занятого персонала. Это уменьшит негативное влияние человеческого фактора при управлении транспортом и повысит эффективность перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять автомобилей столкнулись в Сургутском районе
Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку
Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогах
Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок
Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в живот
Снежный флешмоб пройдет в Сургутском районе
Одиннадцать краж произошло в Югре за один день
Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске
Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте
Школы Югры переходят на дистанционное обучение
В Сургуте пьяный водитель сбил людей на тротуаре
Погода в Югре 18 марта: небольшой снег, изморозь и гололед
Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений
Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»