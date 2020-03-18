18 Март 2020 2020-03-18T09:38:38+03:00

Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогах Фото: pixabay.com

Регион стал одной из площадок для апробации

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ХМАО вошел в число территорий – участников эксперимента по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизированных транспортных средств. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Напомним, с декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации беспилотников начался в Москве и Татарстане. С 1 марта 2020 года к ним присоединились еще 11 регионов, в том числе и ХМАО. Эксперимент рассчитан на два года и завершится 1 марта 2022 года.

Проект позволит эффективно использовать рабочее время и сократить число занятого персонала. Это уменьшит негативное влияние человеческого фактора при управлении транспортом и повысит эффективность перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU