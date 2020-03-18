2020-03-18T09:18:46+03:00
Общество

Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок

Окончательное решение не принято
Руслан Савинов
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Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок. Фото со страницы Вадима Шувалова в социальной сети "ВКонтакте".Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок. Фото со страницы Вадима Шувалова в социальной сети "ВКонтакте".
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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов встретился с предпринимателями города накануне, 17 марта, для обсуждения вопросов по предотвращению коронавирусной инфекции. На встрече прозвучала идея о том, чтобы пресечь дефицит медицинских масок их изготовлением на уровне муниципалитета.

- Мы занимаемся решением этой проблемы и рассматриваем варианты пошива медицинских масок на муниципальном уровне. Мы уже вели переговоры с пошивочной фабрикой. На данный момент окончательное решение не принято, – заявил Вадим Шувалов.

Отметим, что дефицит медицинских масок начался из-за раздутого ажиотажа вокруг распространения коронавируса, а также сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Жители Сургута жалуются в социальных сетях, что в городе сложно найти маски в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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