Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в живот

18 Март 2020 2020-03-18T09:13:18+03:00

Инцидент произошел еще в первый день нового года

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 72-летнего местного жителя. По данным прокуратуры ХМАО, его обвиняют по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровья с использованием предмета в качестве оружия».

По данным следствия, в первый день нового года пенсионер поссорился с сыном. Причина - отказ купить алкоголь. За это сын получил от отца удар кухонным ножом в живот.

Это повлекло тяжкие телесные повреждения и огромный вред здоровью потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU