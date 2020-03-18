2020-03-18T09:13:18+03:00
Происшествия

Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в живот

Инцидент произошел еще в первый день нового года
Руслан Савинов
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Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в животЮгорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в животФото: pixabay.com
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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 72-летнего местного жителя. По данным прокуратуры ХМАО, его обвиняют по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровья с использованием предмета в качестве оружия».

По данным следствия, в первый день нового года пенсионер поссорился с сыном. Причина - отказ купить алкоголь. За это сын получил от отца удар кухонным ножом в живот.

Это повлекло тяжкие телесные повреждения и огромный вред здоровью потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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