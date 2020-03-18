Снежный флешмоб пройдет в Сургутском районе

18 Март 2020 2020-03-18T08:59:32+03:00

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Флешмоб «Чистый район» запущен в сообществе «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте». В нем может принять участие каждый неравнодушный, оставив сообщение о сугробах и снежных завалах на дорогах и улицах муниципалитета. Комментарии помогут скорректировать планы по уборке снега.

Кроме того, глава района Андрей Трубецкой обязал каждое поселение муниципалитета предоставлять актуальный график очистки дворов и улиц, размещать его у себя на официальных сайтах, а также на сайте департамента ЖКХ экологии, транспорта и связи своевременно обновлять информацию о том, где, когда и в какие сроки пройдет уборка.

Напомним, что за счет бюджета района финансирование содержания и ремонта дорог в поселениях было увеличено на 20 млн рублей: со 142 млн в 2019 году до 163 млн в 2020. Также благодаря властям ХМАО Сургутский район получил дополнительное финансирование, которое уйдет в поселения - 10 млн рублей. Деньги распределят туда, где наиболее остро стоит проблема уборки и вывоза снега.

ИСТОЧНИК KP.RU