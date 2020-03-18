2020-03-18T08:48:26+03:00
Происшествия

Одиннадцать краж произошло в Югре за один день

Подозреваемые под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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Одиннадцать краж произошло в Югре за один день. Фото: Савинов Руслан.Одиннадцать краж произошло в Югре за один день. Фото: Савинов Руслан.
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В ХМАО за минувшие сутки, 17 марта, случилось 84 преступления. По данным УМВД ХМАО, уже раскрыто 47 нарушений закона, из них: пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, шесть мошенничеств и одиннадцать краж, в том числе четыре - квартирные.

Так, 34-летний сургутянин из торгового комплекса на улице 30 лет Победы сперва украл один телевизор, а через несколько дней второй. Ущерб магазину - более 27 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемый под подпиской о невыезде.

Тем временем в Советском районе сотрудники угрозыска установили 21-летнего и 20-летнего подозреваемых, которые проникли в нежилой дом на участке «Нефтяник», и похитили оттуда: семь радиаторов отопления, электрочайник, а также деревообрабатывающий станок. Ущерб - около 52 тысяч рублей. Оба подозреваемых ранее судимы. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 22-летний вартовчанин украл смартфон, ноутбук и наручные часы на сумму 46 тысяч рублей из квартиры. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Добавим, что накануне в Югре раскрыто пять ранее произошедших преступлений и выявлено более шести тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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