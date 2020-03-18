2020-03-18T08:28:00+03:00
Происшествия

Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске

Девочка получила травмы
Руслан Савинов
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Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске. Фото ГИБДД Югры.Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске. Фото ГИБДД Югры.
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На территории Югры накануне, 17 марта, девять человек получили травмы в семь дорожно-транспортных происшествиях. По информации региональной Госавтоинспекции, один из пострадавших – несовершеннолетний пешеход.

Так, в 13:29 в Югорске на перекрестке улиц Спортивная – Советская 68-летний пенсионер за рулем «ВИС», по предварительным данным, допустил наезд на девятилетнюю девочку.

Школьница переходила проезжую часть. В результате аварии она получила травмы.

Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 37 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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