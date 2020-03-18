2020-03-18T09:26:09+03:00
Общество

Школы Югры переходят на дистанционное обучение

Режим продлится до 12 апреля
Руслан Савинов
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Образовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучениеОбразовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучениеФото: pixabay.com
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В образовательных организациях ХМАО для усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий вводятся ограничения. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

- С 19 марта объявлен режим дистанционного обучения, который продлится до 12 апреля. На дистанционный режим обучения переведены организации высшего и среднего профессионального образования, общеобразовательные организации и организации допобразования, - сообщили власти Югры.

Кроме того, начиная с 18 марта, отменено проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные. Речь идет о событиях с численностью участников свыше ста человек.

Отметим, что переход на дистанционное обучение связан с рекомендациями минпросвещения РФ по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, что региональная цифровая образовательная платформ во всех школах Югры обеспечивает доступ к самым современным образовательным ресурсам и позволяет в дистанционном режиме осуществлять учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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