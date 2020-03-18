В Сургуте пьяный водитель сбил людей на тротуаре

18 Март 2020 2020-03-18T07:01:22+03:00

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В Сургуте на пересечении улиц Энергетиков и Университетской вечером, 17 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пешеходов. Подробности возмутительного инцидента сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

По предварительным данным, 51-летний водитель поворачивал на перекрестке и не справился с управлением. При этом он допустил наезд на 20-летнюю девушку, ожидавшую сигнала светофора на регулируемом пешеходном переходе.

Известно, что пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Полицейские установили, что виновник аварии был пьян. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU