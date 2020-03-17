2020-03-17T15:40:56+03:00
Общество

Школьников Сургута переведут на дистанционное обучение

Меры начнут действие с 19 марта по 12 апреля
Руслан Савинов
Поделиться:
Школьников Сургута переведут на дистанционное обучениеШкольников Сургута переведут на дистанционное обучениеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Постановление о переводе школьников Сургута на дистанционное обучение сегодня, 17 марта, было принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по ЧС. Подробности стали известны от пресс-службы администрации Сургута.

По мнению эпидемиологов, это один из лучших способов предупреждения возможного распространения коронавируса на территории города.

- Это способствует и снижению уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников. По состоянию на 17 марта дистанционно обучаются уже 42 класса в 13 школах города. Также на карантин закрыты четыре группы в четырех детских садах, - пояснили специалисты.

Сургутянам рекомендуют избегать массового скопления людей и воздержаться от посещения ТЦ и кинотеатров в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений
Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»
Школьников Сургута переведут на дистанционное обучение
Мэр Сургута лично разъяснил представителям торговых сетей меры профилактики коронавируса
«Праздник солнечных людей» состоится в Ханты-Мансийске
Ставку по налогу на имущество снизили в Сургутском районе
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
Мужчина украл телефон на вокзале в Сургуте, чтобы порадовать жену
Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли на октябрь
Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенстве России
В Нижневартовске школы перешли на дистанционное обучение
В Сургутском районе отмечен рост тяжких преступлений
Эковолонтеры ХМАО помогут регоператору найти безответственных предпринимателей
Полиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножом
В 26 квартале Нижневартовска появится бульвар
Ветеранам Нижневартовска выдадут «Аптечки здоровья»
Самый красивый мусоровоз Югры будет работать в Югорске
Массовые мероприятия для детей отменены в Сургуте
В Югре закрыты первые ледовые переправы
Сургутянин совершил кражу из храма
Мэр Сургута «серьезно» поговорил с управляющим компаниями города
Лучших представителей СМИ назвали в Сургуте