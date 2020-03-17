Школьников Сургута переведут на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T15:40:56+03:00

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Постановление о переводе школьников Сургута на дистанционное обучение сегодня, 17 марта, было принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по ЧС. Подробности стали известны от пресс-службы администрации Сургута.

По мнению эпидемиологов, это один из лучших способов предупреждения возможного распространения коронавируса на территории города.

- Это способствует и снижению уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников. По состоянию на 17 марта дистанционно обучаются уже 42 класса в 13 школах города. Также на карантин закрыты четыре группы в четырех детских садах, - пояснили специалисты.

Сургутянам рекомендуют избегать массового скопления людей и воздержаться от посещения ТЦ и кинотеатров в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU