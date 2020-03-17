2020-03-17T15:23:10+03:00
Общество

Мэр Сургута лично разъяснил представителям торговых сетей меры профилактики коронавируса

Упомянутые действия обязательны для всех магазинов города
Руслан Савинов
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Мэр Сургута лично разъяснил представителям торговых сетей меры профилактики коронавируса. Фото со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".Мэр Сургута лично разъяснил представителям торговых сетей меры профилактики коронавируса. Фото со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".
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Мэр Сургута Вадим Шувалов провел встречу с представителями торговых сетей города. Как он отметил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», повод для встречи был неприятный - борьба с коронавирусом.

Отмечается, что в городе введен карантин. Все массовые мероприятия, включая спортивные и культурно-досуговые, отменены.

- Однако людям надо что-то есть, поэтому продовольственные магазины должны работать. Сотрудникам торговых сетей нужно проявлять максимальную бдительность, чтобы не заболеть и не стать разносчиками заразы, - предостерег Вадим Шувалов.

Градоначальник отметил, что администрации Сургута разослала представителям торговых сетей памятки Роспотребнадзора о профилактике коронавируса. Там перечислены основные пункты профилактики инфекции: строгое соблюдение мер личной гигиены, обеспечение сотрудников одноразовыми масками, влажными салфетками и дезинфицирующими средствами.

- Не позволяйте персоналу с острыми респираторными инфекциями выходить на работу. В конце каждого рабочего дня обязательно проветривайте помещение и проводите влажную уборку, - напомнил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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