Мэр Сургута лично разъяснил представителям торговых сетей меры профилактики коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T15:23:10+03:00

Упомянутые действия обязательны для всех магазинов города

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Мэр Сургута Вадим Шувалов провел встречу с представителями торговых сетей города. Как он отметил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», повод для встречи был неприятный - борьба с коронавирусом.

Отмечается, что в городе введен карантин. Все массовые мероприятия, включая спортивные и культурно-досуговые, отменены.

- Однако людям надо что-то есть, поэтому продовольственные магазины должны работать. Сотрудникам торговых сетей нужно проявлять максимальную бдительность, чтобы не заболеть и не стать разносчиками заразы, - предостерег Вадим Шувалов.

Градоначальник отметил, что администрации Сургута разослала представителям торговых сетей памятки Роспотребнадзора о профилактике коронавируса. Там перечислены основные пункты профилактики инфекции: строгое соблюдение мер личной гигиены, обеспечение сотрудников одноразовыми масками, влажными салфетками и дезинфицирующими средствами.

- Не позволяйте персоналу с острыми респираторными инфекциями выходить на работу. В конце каждого рабочего дня обязательно проветривайте помещение и проводите влажную уборку, - напомнил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU