2020-03-17T15:56:27+03:00
Происшествия

Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений

Жители региона лишились более трех миллионов рублей
Руслан Савинов
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Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявленийЮгорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявленийФото: pixabay.com
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В ХМАО накануне, 16 марта, случилось 29 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт, совершенных способом. По данным регионального УМВД, югорчане лишились более трех миллионов рублей.

Зачастую на улочки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, остановки заявки на кредит, закрытия счета, покупки - продажи товаров или выигрыша на спортставке.

Так, 29-летняя жительница разместила на «Авито» объявление о продаже детской тележки-ходунков. С женщиной связался потенциальный покупатель. Неизвестный ввел девушку в заблуждение и завладел реквизитами карты. Оттуда он похитил более четырех тысяч рублей.

Подобным способом 36-летняя вартовчанка лишилась около 26 тысяч рублей: она хотела продать коляску на сайте объявлений.

Полиция возбудила уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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