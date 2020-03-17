17 Март 2020 2020-03-17T15:56:27+03:00

Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений Фото: pixabay.com

Жители региона лишились более трех миллионов рублей

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В ХМАО накануне, 16 марта, случилось 29 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт, совершенных способом. По данным регионального УМВД, югорчане лишились более трех миллионов рублей.

Зачастую на улочки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, остановки заявки на кредит, закрытия счета, покупки - продажи товаров или выигрыша на спортставке.

Так, 29-летняя жительница разместила на «Авито» объявление о продаже детской тележки-ходунков. С женщиной связался потенциальный покупатель. Неизвестный ввел девушку в заблуждение и завладел реквизитами карты. Оттуда он похитил более четырех тысяч рублей.

Подобным способом 36-летняя вартовчанка лишилась около 26 тысяч рублей: она хотела продать коляску на сайте объявлений.

Полиция возбудила уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU