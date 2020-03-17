2020-03-17T15:01:06+03:00
Общество

«Праздник солнечных людей» состоится в Ханты-Мансийске

Мероприятие посвящено людям с синдромом Дауна
Руслан Савинов
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«Праздник солнечных людей» состоится в Ханты-Мансийске. Фото "КДЦ Октябрь".«Праздник солнечных людей» состоится в Ханты-Мансийске. Фото "КДЦ Октябрь".
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«Культурно-досуговый центр «Октябрь» в Ханты-Мансийске приглашает на игровую программу, посвященную Дню людей с синдромом Дауна.

- Мероприятие состоится 21 марта в 12:00. Вход свободный. Возрастная категория 0+, - сообщили организаторы.

Известно, что маленьких югорчан и их родителей ждет знакомство с яркими персонажами, которые порадуют ребят увлекательными подвижными играми, веселыми конкурсами и викторинами.

Кроме того, в этот день свое творчество представят детские творческие коллективы культурно-досугового центра. Добавим, что дополнительную информацию можно получить по телефону: 33-33-09. Адрес места проведения: улица Дзержинского, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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