«Праздник солнечных людей» состоится в Ханты-Мансийске

17 Март 2020 2020-03-17T15:01:06+03:00

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«Культурно-досуговый центр «Октябрь» в Ханты-Мансийске приглашает на игровую программу, посвященную Дню людей с синдромом Дауна.

- Мероприятие состоится 21 марта в 12:00. Вход свободный. Возрастная категория 0+, - сообщили организаторы.

Известно, что маленьких югорчан и их родителей ждет знакомство с яркими персонажами, которые порадуют ребят увлекательными подвижными играми, веселыми конкурсами и викторинами.

Кроме того, в этот день свое творчество представят детские творческие коллективы культурно-досугового центра. Добавим, что дополнительную информацию можно получить по телефону: 33-33-09. Адрес места проведения: улица Дзержинского, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU