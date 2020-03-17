2020-03-17T14:26:16+03:00
Общество

Ставку по налогу на имущество снизили в Сургутском районе

В муниципалитете делают все возможное для успешного ведения бизнеса
Руслан Савинов
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Ставку по налогу на имущество снизили в Сургутском районеСтавку по налогу на имущество снизили в Сургутском районеФото: pixabay.com
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В Сургутском районе проводят снижение налоговой ставки на имущество физлиц в отношении объектов недвижимости, используемых для деятельности предпринимателей. По информации пресс-службы администрации муниципалитета речь идет о таких объектах как: точки торгового назначения, общественного питания, административные здания. Решение приняли депутаты района.

- Мера обсуждалось ранее с бизнес-сообществом. Она обусловлена изменением с 1 января кадастровой стоимости объектов недвижимости и ростом налоговой нагрузки на предпринимателей, - отметили югорские парламентарии.

Поэтапное установление налоговой ставки даст предпринимателям - собственникам время на оспаривание кадастровой стоимости объектов в случае значительного (необоснованного) роста, на исправление технических ошибок, а также позволит снизить напряжённость среди собственников имущества в связи с ростом налогооблагаемой базы.

По словам замглавы муниципалитета Юлии Марковой, администрация Сургутского района ежегодно проводит мониторинг деятельности по улучшению инвестиционного климата и упрощения ведения бизнеса.

- Увеличение налоговой нагрузки одно из препятствий для успешного ведения бизнеса. Сургутский район первым отреагировал на увеличение кадастровой стоимости имущества: для наших предпринимателей увеличения суммы налога на имущество не произойдет, - пояснила Юлия Маркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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