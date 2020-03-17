2020-03-17T14:12:43+03:00
Общество

Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%

Руслан Савинов
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Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
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В 2019 году кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 20% и достиг 59,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе по итогам года увеличился на 23% и составил 43,8 млрд рублей.

За год банк в Югре увеличил розничный кредитный портфель на 19%, до 49,8 млрд рублей. Максимальная динамика зафиксирована в сегменте ипотеки, портфель которой вырос на 26%, до 28,4 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 17,8 млрд рублей (+11% за год), на автокредиты — 2,3 млрд рублей.

Банк также нарастил объем привлеченных средств частных клиентов – до 33,2 млрд рублей (+28%). Одним из заметных трендов года стал интерес к инвестиционным продуктам – портфель в этом сегменте за год вырос почти вдвое, до 7,4 млрд рублей.

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 22,1 млрд рублей заемных средств, что аналогично показателю прошлого года. Драйвером остается ипотека: за год 4,4 тыс. семей получили в ВТБ жилищные займы на общую сумму 11,6 млрд рублей. Кроме того, югорчане оформили кредиты наличными на сумму 9,1 млрд рублей и автокредиты на 1,3 млрд рублей.

ВТБ развивал сотрудничество не только с частными клиентами, но и с компаниями Югры. За год банк увеличил региональный кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса на 30%, до 9,4 млрд рублей. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — нефтегазовая промышленность, транспорт и инфраструктурное строительство.

Юридические лица активно размещали в банке свободные средства. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 1 января 2020 года составил 10,6 млрд рублей (+11% за год).

Кроме того, у предприятий были востребованы документарные инструменты. За год ВТБ более чем вдвое нарастил портфель гарантий, выданных предприятиям СМБ в регионе — до 1,8 млрд рублей. В 2019 году ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства Югры, и теперь субъекты малого и среднего бизнеса могут использовать поручительство Фонда в качестве обеспечения при оформлении любого бизнес-кредита или гарантии в ВТБ.

Управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев отметил: «Югра остается одним из лидирующих регионов страны по экономической активности, и мы видим это по высокому спросу на банковские услуги. В 2019 году ВТБ заметно нарастил долю рынка в округе. Это стало возможным благодаря доверию клиентов и постоянной работе над сервисом в отделениях и в цифровых каналах. Мы продолжим развитие в качестве технологичного универсального банка, с которым частные клиенты успешно решают любые финансовые вопросы, а предприниматели – задачи развития бизнеса».

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