18 Март 2020 2020-03-18T04:52:56+03:00

Погода в Югре 18 марта: небольшой снег, изморозь и гололед. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже -4 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 18 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах ляжет изморозь и образуется гололед. Ветер северо-западный 7 – 12 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов, днем +1, -4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -5, -7 градусов.

На Руси этот день называли «Конон Огородник». По погоде отмечали: если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться.

ИСТОЧНИК KP.RU