2020-03-17T13:12:33+03:00
Общество

Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли на октябрь

Мероприятие должно было состоятся в апреле
Руслан Савинов
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Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли на октябрьЮгорский промышленно-инвестиционный форум перенесли на октябрьФото: pixabay.com
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Югорский промышленно-инвестиционный форум ЮПИФ, запланированный на 2-3 апреля, перенесен на октябрь 2020 года. По данным правительства ХМАО, оргкомитет форума принял решение о проведении ЮПИФ 15-16 октября в Ханты-Мансийске.

Известно, что решение о переносе принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Это сделано для защиты здоровья югорчан и снижения рисков распространения инфекции.

Напомним, ранее в ХМАО приостановили проведение мероприятий от 20 и более человек, в которых принимают участие иностранцы до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Ключевые темы форума в 2020 году – привлечение инвестиций, государственно-частное партнерство и экспорт.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 800 человек из 19 регионов России, а также представители Чехии, США, Азербайджана и Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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