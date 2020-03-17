2020-03-17T13:01:38+03:00
Спорт

Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенстве России

Честь региона защищали 15 юных спортсменок
Руслан Савинов
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Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенства России. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО.Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенства России. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО.
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Ватерполистки Югры уверенно дошли до финала первенства России по водному поло среди девушек до 15 лет. По данным Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО, лишь в заключительных схватках спортсменки уступили лидерство хозяйкам турнира и завоевали серебряные медали.

Добавим, что финал всероссийского первенства по водному поло проходил в городе Златоусте в Челябинской области. В составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа выступали 15 спортсменок.

Напомним, что в 2019 году югорская команда стала победителем финала российского первенства, который проводился в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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