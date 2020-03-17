Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенстве России

17 Март 2020 2020-03-17T13:01:38+03:00

Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенства России. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО.

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Ватерполистки Югры уверенно дошли до финала первенства России по водному поло среди девушек до 15 лет. По данным Центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО, лишь в заключительных схватках спортсменки уступили лидерство хозяйкам турнира и завоевали серебряные медали.

Добавим, что финал всероссийского первенства по водному поло проходил в городе Златоусте в Челябинской области. В составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа выступали 15 спортсменок.

Напомним, что в 2019 году югорская команда стала победителем финала российского первенства, который проводился в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU