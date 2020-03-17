В Нижневартовске школьники переходят на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T12:47:41+03:00

Это позволит удержать уровень гриппа и ОРВИ ниже эпидпорога

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Школы Нижневартовска с 17 марта временно перешли на дистанционное обучение. Мера служит профилактикой распространения простудных заболеваний, а также предупреждения завоза коронавируса.

- Обучение в домашних условиях проводится по согласованию с родителями. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление. Для каждого ученика, который продолжит образовательный процесс с применением дистанционных технологий, будет разработан личный учебный план. Благодаря этому удастся избежать отставания по школьной программе, - уточнили в администрации города.

В городском Роспотребнадзоре сообщили, что порог эпидемии ОРВИ и гриппа в Нижневартовске не превышен:

- Каких-либо мер по введению карантина в школах и детских садах пока не требуются, - сообщили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU