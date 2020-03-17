В Сургутском районе отмечен рост тяжких преступлений

17 Март 2020 2020-03-17T12:31:21+03:00

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Стражи порядка Сургутского района отчитались об итогах противодействия преступности за 2019 год. Доклад был зачитан главой районной полиции Юрием Полищуком перед думой муниципалитета.

Стало ясно, что преступлений зарегистрировано меньше, чем годом ранее. Однако по некоторым направлениям обозначился тревожный рост.

Например, в 2019 году случилось 271 тяжкое и особо тяжкое преступление: в 2018 их было 234. Также на 12 % выросло число имущественных преступлений – 480. Кроме того, зафиксирован всплеск в сфере незаконного оборота запрещенных веществ – на 38 %.

- Сейчас это все связано с удаленным способом по интернету. Действуют только путем закладок, - пояснил Юрий Полищук.

На трассах муниципалитета увеличилось количество ДТП. В прошлом году произошло 206 аварий. В них погибло 29 человек и 328 получили травмы.

Из положительных тенденций: дети и подростки стали меньше нарушать закон. Также в Сургутском районе стали реже совершать кражи и нарушать общественный порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU