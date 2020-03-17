2020-03-17T12:13:46+03:00
Общество

Эковолонтеры ХМАО помогут регоператору найти безответственных предпринимателей

Два отряда добровольцев появились в Белоярском районе и Нижневартовске
Руслан Савинов
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Эковолонтеры ХМАО помогут регоператору найти безответственных предпринимателей. Фото «Югра-Экология».Эковолонтеры ХМАО помогут регоператору найти безответственных предпринимателей. Фото «Югра-Экология».
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В ряды общественных контролеров ТКО вступили эковолонтеры, которые помогут найти юрлиц, еще не заключивших договор. Подробности стали известны от пресс-службы регоператора «Югра-Экология».

Так, в Белоярском районе добровольцы движения «В ногу с природой» вступили в ряды общественных контролеров. В их обязанность входит просветительская деятельность среди экологически безответственных предпринимателей.

- Несмотря на то, что оператор оказывает услуги в Белоярском районе с июля 2019 года, больше половины предпринимателей предпочитают отмалчиваться. Непонятно куда складывают свой мусор и ждут, пока лично к каждому придут, - пожаловался руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Также экологический патруль появился в Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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