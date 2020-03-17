2020-03-17T12:00:45+03:00
Происшествия

Полиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножом

Подозреваемых обвиняют по трем статьям УК РФ
Руслан Савинов
Поделиться:
Полиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножомПолиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножом
Изменить размер текста:

Ночью в полицию Урая поступил звонок от мужчины, просившего помощи. По данным УМВД Югры, звонивший не знал точного адреса, где он находился.

- Как выяснилось, потерпевшему в соцсетях неравнодушные граждане написали сообщение о том, что видели собаку, которую он недавно потерял. Мужчина вышел во двор и сел в автомобиль, при этом он заметил, как двое ранее незнакомых ему мужчин, ходят вокруг его авто. Один из мужчин подошел со стороны водительского сидения, достал нож и грубо сказал водителю пересесть назад. Второй подошел со стороны пассажирского сидения и сел вместе с напуганным потерпевшим, - описали произошедшее полицейские.

Затем незнакомцы поехали по улице Южная. Злоумышленники застряли в сугробе и требовали с мужчины деньги, угрожая ножом. Однако потерпевшему удалось сбежать от бандитов.

К утру одного из подозреваемых полицейские задержали, а спустя несколько дней и второго.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «Разбой», «Похищение человека», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Обоим грозит лишение свободы до 12 лет. Мужчин заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина украл телефон на вокзале в Сургуте, чтобы порадовать жену
Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли на октябрь
Сборная Югры по водному поло взяла серебро на первенстве России
В Нижневартовске школьники переходят на дистанционное обучение
В Сургутском районе отмечен рост тяжких преступлений
Эковолонтеры ХМАО помогут регоператору найти безответственных предпринимателей
Полиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножом
В 26 квартале Нижневартовска появится бульвар
Ветеранам Нижневартовска выдадут «Аптечки здоровья»
Самый красивый мусоровоз Югры будет работать в Югорске
Массовые мероприятия для детей отменены в Сургуте
В Югре закрыты первые ледовые переправы
Сургутянин совершил кражу из храма
Мэр Сургута «серьезно» поговорил с управляющим компаниями города
«Журналистов года» назвали в Сургуте