Полиция задержала похитителей-угонщиков, угрожавших урайцу ножом

17 Март 2020 2020-03-17T12:00:45+03:00

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Ночью в полицию Урая поступил звонок от мужчины, просившего помощи. По данным УМВД Югры, звонивший не знал точного адреса, где он находился.

- Как выяснилось, потерпевшему в соцсетях неравнодушные граждане написали сообщение о том, что видели собаку, которую он недавно потерял. Мужчина вышел во двор и сел в автомобиль, при этом он заметил, как двое ранее незнакомых ему мужчин, ходят вокруг его авто. Один из мужчин подошел со стороны водительского сидения, достал нож и грубо сказал водителю пересесть назад. Второй подошел со стороны пассажирского сидения и сел вместе с напуганным потерпевшим, - описали произошедшее полицейские.

Затем незнакомцы поехали по улице Южная. Злоумышленники застряли в сугробе и требовали с мужчины деньги, угрожая ножом. Однако потерпевшему удалось сбежать от бандитов.

К утру одного из подозреваемых полицейские задержали, а спустя несколько дней и второго.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «Разбой», «Похищение человека», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Обоим грозит лишение свободы до 12 лет. Мужчин заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU