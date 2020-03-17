В 26 квартале Нижневартовска появится бульвар

17 Март 2020 2020-03-17T11:39:37+03:00

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Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в первую очередь в 2021 году завершилось в Нижневартовске. Как отметили в администрации города, голосование помогает привлечь дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов.

- Приняло участие 8304 жителя города, большая часть из которых, 2204, проголосовали за благоустройство бульвара в 26 квартале. Планируется создать современную прогулочную зону с безбарьерной средой. На новом бульваре будут проходить развлекательные и спортивные массовые мероприятия, - рассказал начальник отдела строительного комплекса департамента строительства Нижневартовска Вадим Захаров.

Отмечается, что строительство объекта произойдет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нижневартовск на 2018-2022 годы». С полной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU