Ветеранам Нижневартовска вручат «Аптечки здоровья»

17 Март 2020 2020-03-17T11:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовской городской поликлинике провели выдачу «Аптечек здоровья» для ветеранов. По данным депздрава ХМАО, силами неравнодушных сотрудников были сформированы аптечные боксы с предметами первой медпомощи и лекарствами.

По словам врачей, аптечки они планируют вручать на протяжении всего месяца накануне 75-ой годовщины Победы. Ветераны получат их у лечащих врачей на терапевтических участках.

- Каждый по мере своих возможностей может отдать дань уважения этим почтенным людям. Возможно, им нужна помощь по дому или элементарно дойти до магазина. Это ведь так просто, откликнуться, проявить чуткость и понимание. Иногда достаточно и беседы, быть благодарным слушателем, – рассказала главная медицинская сестра поликлиники Нижневартовска Татьяна Костенко.

Добавим, что инициативу вручения «Аптечек здоровья» врачи придумали, чтобы выразить глубокое уважение и почтение участникам войны.

ИСТОЧНИК KP.RU