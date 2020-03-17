Самый красивый мусоровоз Югры будет работать в Югорске

17 Март 2020 2020-03-17T10:41:02+03:00

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Региональный оператор подготовил в рамках эксперимента по введению раздельного сбора отходов в Югорске самый яркий и красивый мусоровоз в ХМАО. Подробнее об этом сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Отмечается, что уже определены микрорайоны с многоквартирными домами и индивидуальным жильем, где установлены площадки для двухконтейнерного накопления отходов. Кроме того, мусоросортировочный комплекс в Югорске готов к приему вторсырья. В эксперименте задействуют отдельную спецтехнику с боковой загрузкой для точности учета объема отходов.

- Уже в апреле мы приступим к практической части эксперимента. Подготовили самую яркую машину для этой работы, новый «КАМАЗ». С такой раскраской он будет заметен каждому жителю Югорска. Что послужит дополнительным контролем за точностью маршрута в пилотных микрорайонах, - рассказал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU