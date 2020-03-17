2020-03-17T10:59:21+03:00
Общество

Массовые мероприятия для детей отменены в Сургуте

Меры приняты для предотвращения эпидемии гриппа и ОРВИ
Руслан Савинов
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В Сургуте отменили массовые мероприятия для детей. Фото: Савинов Руслан.В Сургуте отменили массовые мероприятия для детей. Фото: Савинов Руслан.
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В Сургуте отменены все детские массовые развлекательные мероприятия. Решение приняла санитарная комиссия на внеочередном заседании. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- 27 классов в школах переведены на дистанционное обучение, программу они проходят в полном объеме, - подчеркнули в администрации.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ с 9 по 15 марта составила в Югре 83 случая на 10 тысяч населения. По данным Роспотребнадзора ХМАО, это ниже предыдущей недели на три процента и ниже порога эпидемии на 6,6%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастам, за исключением школьников 7-14 лет, в этой группе зафиксирован рост 4%.

Добавим, что всего за сезон зарегистрировано 1474 случая гриппа, из них: 503 у взрослых– 34,1%, 971 у детей - 65,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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