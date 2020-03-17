В Югре закрыты первые ледовые переправы

17 Март 2020 2020-03-17T10:41:55+03:00

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В Нижневартовском районе с 16 марта закрыли две ледовые переправы межмуниципального назначения через Вартовскую Обь и протоку Чехломей, которые расположены на автозимнике Нижневартовск - Вампулгол - Былино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

- Это решение принято в связи с повышением температуры воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности на зимних автомобильных дорогах, затрудняющих движение транспорта, - пояснили в МЧС Югры.

Также на действующих ледовых переправах понижена грузоподъемность до 15 тонн. Исключением стали переправы Кондинского района: там установлено ограничение до 5 тонн, в Нижневартовском районе на ледовой переправе через реку Пасол на зимнике Ларьяк – Чехломей – Большой Ларьяк также установлено ограничение до 5 тонн.

Отметим, что по предварительным данным, закрытие зимников и ледовых переправ ХМАО пройдет в третьей декаде марта.

ИСТОЧНИК KP.RU