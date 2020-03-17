Сургутянин совершил кражу из храма

17 Март 2020 2020-03-17T09:37:39+03:00

Всего накануне произошло семь ограблений в Югре

Изменить размер текста: A A

В ХМАО за минувшие сутки, 16 марта, случилось 90 преступлений. По данным УМВД Югры, уже раскрыто полсотни нарушений закона, из них: восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, семь краж и пять мошенничеств.

Так, в Сургуте ранее судимый 45-летний сургутянин украл из храма куртку и сотовый телефон. Ущерб - более 11 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Тем временем в полицию Ханты-Мансийска обратился 42-летний гражданин. Он сообщил, что неизвестный на стоянке для техники в 9 км от поселка Бобровка, похитил бензопилу из вездехода. Ущерб – 28 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 15-летний подросток в Нягани угнал «ВАЗ-21144». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, школьник под подпиской о невыезде.

Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли шест ранее зарегистрированных преступлений и выявили почти девять тысяч правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU