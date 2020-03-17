2020-03-17T09:37:39+03:00
Происшествия

Сургутянин совершил кражу из храма

Всего накануне произошло семь ограблений в Югре
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянин совершил кражу из храмаСургутянин совершил кражу из храмаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО за минувшие сутки, 16 марта, случилось 90 преступлений. По данным УМВД Югры, уже раскрыто полсотни нарушений закона, из них: восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, семь краж и пять мошенничеств.

Так, в Сургуте ранее судимый 45-летний сургутянин украл из храма куртку и сотовый телефон. Ущерб - более 11 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Тем временем в полицию Ханты-Мансийска обратился 42-летний гражданин. Он сообщил, что неизвестный на стоянке для техники в 9 км от поселка Бобровка, похитил бензопилу из вездехода. Ущерб – 28 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 15-летний подросток в Нягани угнал «ВАЗ-21144». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, школьник под подпиской о невыезде.

Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли шест ранее зарегистрированных преступлений и выявили почти девять тысяч правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеранам Нижневартовска вручат «Аптечки здоровья»
Самый красивый мусоровоз Югры будет работать в Югорске
Массовые мероприятия для детей отменены в Сургуте
В Югре закрыты первые ледовые переправы
Сургутянин совершил кражу из храма
Мэр Сургута «серьезно» поговорил с управляющим компаниями города
«Журналистов года» назвали в Сургуте
Вартовчанина осудили за угрозу убить отца
Один человек погиб на автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск»
В Югре сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Уровень наркомании и больных туберкулезом значительно снизился в Югре
В Сургуте мошенники звонят горожанам с номеров банков
В Югре увеличили бюджет на 2020 год из-за послания президента
В Югре размер семейного капитала увеличен до 150 000 рублей
Погода в Югре 17 марта: снег, гололед и изморозь
Жительница Излучинска продавала алкоголь детям
Госавтоинспекторы ХМАО раскрыли 20 преступлений
Виновник ДТП в Сургуте выплатит компенсацию пострадавшему ребенку
Югорчанин в бане избил пенсионера тазом
Губернатор ХМАО назвала перспективы развития спортивного ориентирования в регионе
При столкновении с грузовиком в Нефтеюганском районе погиб водитель «УАЗа»
Югорчанам назвали пять правильных завтраков для школьников
Житель Когалыма оплатил штрафы ГИБДД после ареста телефона
Югорчан приглашают принять участие в неделе добра
На зимниках Сургутского района ввели ограничение в десять тонн
Юный ураец остался без отдыха на юге из-за мошенников
Активисты Нижневартовска предложили обустроить Комсомольское озеро