Мэр Сургута «серьезно» поговорил с управляющим компаниями города

17 Март 2020 2020-03-17T09:27:09+03:00

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Глава Сургута Вадим Шувалов провел «серьезный» разговор с представителями управляющих компаний города. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Недавняя оттепель обнажила все недочеты работы компаний. Мусор, который появляется из-под снега, так и лежит нетронутым. Контейнеры на остановках и у подъездов не убираются, из них буквально вываливается все содержимое, - описал происходящее Вадим Шувалов.

Отмечается, что особое возмущение градоначальника вызвало состояние дворов:

- Из-за того, что УК недобросовестно подошли к вывозу снега, на многих придомовых участках сейчас образовалась наледь, и там стало опасно ходить. Так выполнять работу недопустимо. С завтрашнего дня проеду по городским дворам, на которые жаловались горожане, чтобы посмотреть, как управляющие компании выполняют свои обязанности, - сообщил мэр города.

Вадим Шувалов призвал сургутян активнее писать ему: в соцсети администрации и на портал «Твой Сургут».

- Благодаря вашим обращениям нам легче наводить порядок в городе».

ИСТОЧНИК KP.RU