2020-03-17T09:11:39+03:00
Общество

«Журналистов года» назвали в Сургуте

В конкурсе приняли участие 57 претендентов
Руслан Савинов
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«Журналистов года» назвали в Сургуте. Фото администрации города.«Журналистов года» назвали в Сургуте. Фото администрации города.
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В Сургуте назвали имена лучших работников СМИ за 2019 год. Как отметили в администрации города, конкурс «Журналист года» проходил по одиннадцати номинациям. Известно, что всего в состязании приняли участие более полусотни журналистов из окружных, городских, корпоративных и студенческих СМИ.

- «Журналистом года» стали Елена Семенова - «Русское радио», Марина Мельниченко - газета «Сургутские ведомости», Дарья Давыдова - телерадиокомпания «Сургутинтерновости». Лучшим СМИ 2019 года признали телекомпанию «СургутИнформТВ», - сообщили в администрации Сургута

Сообщается, что работы участников конкурса отражали жизнь города Сургута в наиболее значимых проявлениях: экономика, безопасность, развитие здравоохранения, образования, культуры, эстетического пространства.

- Победители смогли показать жизнь и деятельность ярких и незаурядных личностей, связавших свои судьбы с Сургутом, - рассказали представители конкурса.

Посмотреть материалы конкурса можно на сайте организации журналистов Сургута.

Поздравляем коллег!

ИСТОЧНИК KP.RU

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