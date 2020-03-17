Один человек погиб на автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск»
На территории ХМАО накануне, 16 марта, один человек погиб и три – получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба окружной госавтоинспекции.
Так, на 744 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в 13:15 столкнулись «УАЗ» и «Камаз». В результате аварии водитель «УАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Два пассажира его же автомобиля получили ранения.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU