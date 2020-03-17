2020-03-17T08:14:15+03:00
Общество

В Югре сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Данная мера повысит оперативность работы различных ведомств
Руслан Савинов
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В Югре сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Фото правительства ХМАО.В Югре сформирован оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова утведила состав оперативного штаба региона по предупреждению завоза коронавируса. Подробнее об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

По словам Комаровой, это сделано для повышения оперативности принятия решений всех ведомств:

- Штаб усилен за счет экономического блока и руководителей федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона, - сказала глава Югры.

Кроме того, она дала поручение не позднее 18 марта предложить правительству региона решения, направленные на защиту здоровья югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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