2020-03-17T07:19:24+03:00
Общество

Уровень наркомании и больных туберкулезом значительно снизился в Югре

Изменения к лучшему идут не первый год
Руслан Савинов
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Уровень наркомании и больных туберкулезом значительно снизился в ЮгреУровень наркомании и больных туберкулезом значительно снизился в ЮгреФото: pixabay.com
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По итогам 2019 года Югра достигла уровня ожидаемой продолжительности жизни 75 лет, заняв 9 место среди субъектов России. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

- Несмотря на суровые условия жизни в нашем регионе, - подчеркнул Добровольский.

Известно, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Югре по итогам 2019 года остается стабильной и улучшается. Уровень распространённости заразных форм туберкулёза снизился на 10,5%. Показатель смертности от активного туберкулеза в 2019 году снизился на 20% в сравнении с 2018 годом.

- На территории Югры за 2019 год в сравнении с 2018 годом зафиксировано уменьшение на 23,1% числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», - привел данные главный внештатный специалист департамента здравоохранения ХМАО по наркологии Андрей Новиков. – Этот показатель оказался лучшим как в УрФО, так и в целом по России.

Отмечается, что в городе Покачи, Кондинском и Белоярском районах случаев первичной заболеваемости наркоманией в 2019 году не зарегистрировано, как и двумя годами ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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