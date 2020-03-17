В Сургуте мошенники звонят горожанам с номеров банков
В Сургуте и Сургутском районе участились случаи дистанционного мошенничества в виде звонков с официальных стационарных номеров одного из банков под видом работников службы безопасности. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, за три дня в полицию обратилось 12 пострадавших сургутян и шесть жителей Сургутского района.
Общая сумма ущерба - около трех миллионов рублей. Схема у мошенников проста - представляются сотрудниками службы безопасности банка, входят в доверие и получают пароли из СМС.
- Например, на уловки злоумышленников попалась 55-летняя сургутянка. Она рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и сообщил о несанкционированном списании денег и для отмены операции гражданка назвала пароли, которые пришли ей на телефон в сообщении. Тем самым, югорчанка одобрила операцию по списанию и лишилась более полумиллиона рублей, - рассказали полицейские.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU