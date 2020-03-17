2020-03-17T08:05:17+03:00
Происшествия

В Сургуте мошенники звонят горожанам с номеров банков

Уже зафиксированы 18 пострадавших
Руслан Савинов
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Мошенники похитили почти 3 млн рублей у клиентов одного из банков ЮгрыМошенники похитили почти 3 млн рублей у клиентов одного из банков ЮгрыФото: pixabay.com
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В Сургуте и Сургутском районе участились случаи дистанционного мошенничества в виде звонков с официальных стационарных номеров одного из банков под видом работников службы безопасности. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, за три дня в полицию обратилось 12 пострадавших сургутян и шесть жителей Сургутского района.

Общая сумма ущерба - около трех миллионов рублей. Схема у мошенников проста - представляются сотрудниками службы безопасности банка, входят в доверие и получают пароли из СМС.

- Например, на уловки злоумышленников попалась 55-летняя сургутянка. Она рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и сообщил о несанкционированном списании денег и для отмены операции гражданка назвала пароли, которые пришли ей на телефон в сообщении. Тем самым, югорчанка одобрила операцию по списанию и лишилась более полумиллиона рублей, - рассказали полицейские.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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