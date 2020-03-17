2020-03-17T07:03:47+03:00
Общество

В бюджет ХМАО внесли изменения

Предусмотрены дополнительные расходы на важные направления
Руслан Савинов
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В бюджет ХМАО внесли измененияВ бюджет ХМАО внесли измененияФото: pixabay.com
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Власти Югры одобрили внесение изменений в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По данным пресс-службы регионального правительства, в документе предусмотрено дополнительное к запланированному раннее финансирование реализации послания президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года.

- Только на 2020 год оно составит 5,4 миллиардов рублей. Также дополнительные расходы предусмотрены на развитие образования, жилищной сферы, современного здравоохранения, транспортной системы, культурного пространства, гражданского общества, физической культуры и спорта, экологического потенциала и других направлений, - отметила глава региона Наталья Комарова.

Известно, что изменения коснулись только статьи доходов «безвозмездные поступления»:

- Доходы, связанные с налоговыми и неналоговыми поступлениями, мы данной корректировкой не затрагиваем. Бюджет сбалансирован с дефицитом, источники покрытия у нас имеются, - рассказала замгубернатора Югры Веры Дюдина.

Документ направлен на рассмотрение в думу округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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