17 Март 2020 2020-03-17T06:55:54+03:00

Размер семейного капитала в Югре увеличен до 150 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Власти ХМАО одобрили внесение изменений в документ о дополнительных мерах поддержки югорских семей с детьми. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Изменения затрагивают югорский семейный капитал: теперь его размер будет увеличен с 116 092 до 150 000 рублей.

- Право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Предоставление семейного капитала осуществляется через год после наступления права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей поддержки составляет 3386 человек, - подметила и.о.директора департамента соцразвития Югры Елена Немчинова.

Отметим, что с 2013 года деньгами югорского семейного капитала воспользовались 16123 семьи, из них: на улучшение жилищных условий – 12332 семьи или 76,5%, на образовани – 2491 семья или 15,4%, на получение медуслуг – 1300 семей или 8,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU