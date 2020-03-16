Несколько пьяных драк произошло в Ханты-Мансийске
Полиция Ханты-Мансийска за минувшие выходные возбудила несколько уголовных дел по факту причинения телесных повреждений. Подробнее об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
В поселке Кедровом Ханты-Мансийского района конфликт на словах закончился потасовкой. Там в общественной бане один мужчина избил другого.
В то же время колото-резаные раны получил хантымансиец. В этом подозревают 45-летнего местного жителя, с которым потерпевший пил алкоголь.
Подобный инцидент произошел между еще двумя мужчинами после пьянки: один из них оказался на больничной койке, другой – в изоляторе временного содержания полиции.
Кроме того, в районе кафе «Фридом» в Ханты-Мансийске из-за неприязни произошел скандал между двумя молодыми людьми. 24-летний мужчина нанес кулаками оппоненту телесные повреждения.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. За подобные нарушения закона в итоге суд может назначить от 2 до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU