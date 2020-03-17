2020-03-17T05:03:55+03:00
Общество

Погода в Югре 17 марта: снег, гололед и изморозь

Температура днем не опустится ниже -4 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 17 марта: снег, гололед и изморозь. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 17 марта: снег, гололед и изморозь. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 17 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололед и изморозь. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, днем +1, -4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -3, -4 градуса.

На Руси этот день называли «Герасим Грачевник». По погоде отмечали: если грачи «играют», то будет погожий день, а если кричат - жди дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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