Жительница Излучинска продавала алкоголь детям
Полиция Нижневартовска установила, 38-летняя продавец одного из магазинов на улице Энергетиков продала алкоголь несовершеннолетнему жителю Излучинска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
В августе 2019 года женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.
- Однако должных выводов она не сделала. Спустя семь продавец снова продала алкоголь подростку, две банки пива, - уточнили в полиции.
Возбужденно уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Пока что злоумышленница под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU