2020-03-16T16:10:22+03:00
Происшествия

Жительница Излучинска продавала алкоголь детям

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Жительница Излучинска продавала алкоголь детямЖительница Излучинска продавала алкоголь детямФото: pixabay.com
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Полиция Нижневартовска установила, 38-летняя продавец одного из магазинов на улице Энергетиков продала алкоголь несовершеннолетнему жителю Излучинска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

В августе 2019 года женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

- Однако должных выводов она не сделала. Спустя семь продавец снова продала алкоголь подростку, две банки пива, - уточнили в полиции.

Возбужденно уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Пока что злоумышленница под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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