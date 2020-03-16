Жительница Излучинска продавала алкоголь детям

16 Март 2020 2020-03-16T16:10:22+03:00

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Полиция Нижневартовска установила, 38-летняя продавец одного из магазинов на улице Энергетиков продала алкоголь несовершеннолетнему жителю Излучинска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

В августе 2019 года женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

- Однако должных выводов она не сделала. Спустя семь продавец снова продала алкоголь подростку, две банки пива, - уточнили в полиции.

Возбужденно уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Пока что злоумышленница под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU