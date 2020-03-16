2020-03-16T16:06:13+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы ХМАО раскрыли 20 преступлений

Оставленные в салоне ключи провоцируют злоумышленников на угоны
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы ХМАО раскрыли 20 преступленийГосавтоинспекторы ХМАО раскрыли 20 преступленийФото: pixabay.com
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Сотрудниками Госавтоинспекции Югры за минувшую неделю раскрыли 20 преступлений, из которых два угона автомобиля. Подробнее об этом сообщила пресс-служба ГИБДД ХМАО.

Так, 10 марта в дежурную часть полиции Октябрьского района обратился 25-летний гражданин. Он заявил об угоне принадлежащего ему «ВАЗ-2114».

Вскоре оперативники задержали 22-летнего подозреваемого. Он объяснил, что ключи находились в замке зажигания

- Каждый раз при выходе из салона автомобиля забирайте с собой ключ зажигания, а при закрывании автомобиля выработайте у себя привычку контролировать ключи, окна, багажник и капот, дверцы машины, установку на сигнализации и даже содержимое салона, - порекомендовали в ГИБДД ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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