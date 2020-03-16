Губернатор ХМАО назвала перспективы развития спортивного ориентирования в регионе

16 Март 2020 2020-03-16T14:49:09+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с вице-президентом международной федерации спортивного ориентирования Татьяной Календероглу и вице-президентом федерации спортивного ориентирования России Александром Близневским. Об итогах встречи сообщила пресс-служба регионального правительства.

Известно, что Татьяна Календероглу высоко оценила уровень организации спортивных мероприятий мирового уровня в регионе.

- В Югре соревнования проходят на международном уровне. У региона есть все перспективы для развития этого вида спорта. В этом году вся Европа осталась без снега, а в Югре он есть с октября до весны, – добавила Календероглу.

Наталья Комарова обратила внимание гостей, что в ХМАО в свое время приняли решение о развитии видов спорта с учетом климата.

- У югорчан это лыжи, биатлон и, поскольку у местных охотников развито умение ориентироваться на местности, то и спортивное ориентирование имеет серьезные перспективы, - подвела итог Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU