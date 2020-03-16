Жителя Когалыма заставили оплатить десятки накопленных штрафов

16 Март 2020 2020-03-16T13:42:48+03:00

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Югорчанин накопил 40 административных штрафов ГИБДД, но не торопился их оплачивать. Подробности стали известны от Управления службы судебных приставов Югры.

- Когалымец стал рекордсменом в своем городе по части нарушений правил дорожного движения. На его счету было неоплаченных штрафов на общую сумму 21,5 тысяч рублей, - пояснили в УФССП по ХМАО.

Известно, что должник нарушал ПДД не только в своем регионе, но и в Московской области. Однако избежать административного наказания не удалось.

Поэтому пристав арестовал мобильный телефон марки «Honor» у должника. Правонарушитель явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность, чтобы не оставаться без связи.

ИСТОЧНИК KP.RU