Югорчан приглашают принять участие в неделе добра

16 Март 2020 2020-03-16T13:26:31+03:00

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Югорчан приглашают принять участие в акции «ВесенняяНеделяДобра» По данным департамента общественных связей ХМАО, акция состоится с 20 по 26 апреля.

- «ВесенняяНеделяДобра»– всероссийская благотворительная акция, которая проходит в одну из недель апреля с 1997 года. Любой желающий может выбрать подопечного и совершить для него доброе дело. Сотрудники фонда «Траектория Надежды» подскажут, кому помощь нужна прямо сейчас, - сообщили организаторы

Самые популярные виды помощи: сбор канцелярских товаров, продуктов питания, одежды, лекарств, собрать необходимое для бездомных.

Отметим, что подробно об акции можно узнать на официальном сайте фонда или по телефонам: 8-800-444-24-29, 89824136765.

ИСТОЧНИК KP.RU