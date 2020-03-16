16 Март 2020 2020-03-16T13:03:15+03:00

На зимниках Сургутского района ввели ограничение в десять тонн. Фото: Савинов Руслан.

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Из-за предварительных прогнозов рисков в весенне-летнего половодья 2020 года в Сургутском районе ограничили движение по зимникам грузоподъемников более десяти тонн. Об этом стало известно от пресс-службы администрации муниципалитета.

Еще одной причиной снижения грузоподъемности стало резкое повышение температуры в Югре. Отметим, что возможно закрытие всех зимних автомобильных дорог и переправ общего пользования региона после 25 марта 2020 года.

Ограничение не распространяется на автотранспорт оперативных экстренных служб.

- Строго соблюдайте требования всех установленных дорожных знаков и информационных табличек при эксплуатации зимников, - напоминали в пресс-службе МЧС ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU