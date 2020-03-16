16 Март 2020 2020-03-16T12:43:08+03:00

Юный ураец остался без отдыха на юге из-за мошенников

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В дежурную часть полиции Урая обратилась местная жительница. По данным УМВД ХМАО, женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Накануне потерпевшей позвонила преподавательница школы и сообщила, что пару минут назад с ней связался представитель детского лагеря «Орленок». Звонивший рассказал, что ее ребенку, участвовавшему в окружном конкурсе от музыкальной школы, положена путевка в детский лагерь.

- Доверчивая педагог позвонила потерпевшей и дала номер телефона мошенника, поверив в возможность поездки ученика. Мама несовершеннолетнего победителя перевела на счет неизвестного 4800 рублей якобы за билеты на самолет, - пояснили полицейские.

Возбуждено уголовное дело и принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU