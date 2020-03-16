2020-03-16T12:29:36+03:00
Общество

Активисты Нижневартовска предложили обустроить Комсомольское озеро

Власти ищут спонсоров финансирования обновлений
Руслан Савинов
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Активисты Нижневартовска предложили обустроить Комсомольское озеро. Фото администрации города.Активисты Нижневартовска предложили обустроить Комсомольское озеро. Фото администрации города.
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Общественники Нижневартовска предлагают благоустроить одно из излюбленных мест отдыха горожан – Комсомольское озеро. По данным администрации города, свои пожелания они высказали градоначальнику Василию Тихонову.

Глава города поручил кураторам сферы ЖКХ учесть пожелания вартовчан:

- На данный момент у нас имеется план благоустройства Комсомольского озера. Проблема в том, что общий объем работ очень велик. Найти инвесторов, которые могут выделить финансирование на благоустройство площади вокруг озера, а это 28 гектаров, довольно сложно. На данный момент мы активно ищем спонсоров, - отметил глава Нижневартовска.

Добавим, что в планах: обустройство прогулочных зон озера, тюбинга, скалодрома, площадки для семейного отдыха, мангальных зоны и другое. Известно, что найти инвестора для выполнения проекта планируется на летней Всероссийской инвестиционной ярмарке в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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