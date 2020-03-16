2020-03-16T11:28:25+03:00
Общество

Из-за метели и сильного ветра нарушена работа аэропорта Нижневартовска

Один за другим самолеты задерживаются
Руслан Савинов
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Из-за метели и сильного ветра нарушена работа аэропорта НижневартовскаИз-за метели и сильного ветра нарушена работа аэропорта Нижневартовска
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В аэропорту Нижневартовска задерживаются несколько рейсов. Как пояснили сотрудники воздушной гавани, задержки возникли по причине непростых метеоусловий: сильный боковой ветер и метель.

К настоящему моменту в аэропорту ожидают вылета масса людей. Чтобы как-то скрасить ожидание, сотрудники выдали им напитки, а пассажиров в Москву обеспечили питанием.

Электронное табло аэропорта сейчас показывает четыре рейса с поздним вылетом и три рейса с поздним прибытием.

Пока еще не вылетели из Нижневартовска борты до: Москвы, Омска, Екатеринбурга и Тюмени. Поздний прилет из: Тюмени, Усть-Кута, Омска и Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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