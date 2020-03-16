Из-за метели и сильного ветра нарушена работа аэропорта Нижневартовска
В аэропорту Нижневартовска задерживаются несколько рейсов. Как пояснили сотрудники воздушной гавани, задержки возникли по причине непростых метеоусловий: сильный боковой ветер и метель.
К настоящему моменту в аэропорту ожидают вылета масса людей. Чтобы как-то скрасить ожидание, сотрудники выдали им напитки, а пассажиров в Москву обеспечили питанием.
Электронное табло аэропорта сейчас показывает четыре рейса с поздним вылетом и три рейса с поздним прибытием.
Пока еще не вылетели из Нижневартовска борты до: Москвы, Омска, Екатеринбурга и Тюмени. Поздний прилет из: Тюмени, Усть-Кута, Омска и Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU