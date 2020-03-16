Дорожные службы Нижневартовска перешли на усиленный режим работы

16 Март 2020 2020-03-16T11:12:24+03:00

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Из-за резкого изменения погоды коммунальные службы Нижневартовска перешли на усиленный режим работы. По данным администрации города, автомагистрали сейчас активно обрабатывают смесью против гололеда.

- Также ведется работа по вывозу снега с улиц в промышленной зоне. Сегодня мы усилим нашу патрульную службу – их будет три. Они займутся очисткой проезжих частей от снега. Если жители города увидели, что снегом занесен светофор или дорожный знак, то могут сообщить об этом по телефону 112, - рассказал глава «Управления по дорожному хозяйству Нижневартовска» Виталий Проскуряков.

Сейчас на дорогах города более полусотни единиц техники. Тракторы и самосвалы работают также в микрорайонах города.

Добавим, что о дате уборки снега в конкретном дворе необходимо уточнять в УК, обслуживающей ту или иную территорию.

- Резкое изменение погодных условий в Нижневартовске принес циклон из Екатеринбурга. Зона осадков уже покинула территорию муниципалитета, а вот ветер в ближайшие сутки сохранится. Также ожидается похолодание, - уточнили в метеослужбе «Нижневартовскавиа».

ИСТОЧНИК KP.RU