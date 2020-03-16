2020-03-16T11:00:26+03:00
Общество

Регоператор рассказал югорчанам, что делать с пластиковыми крышечками

Лучше сдавать крышки отдельно от бутылок
Руслан Савинов
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Регоператор рассказал югорчанам, что делать с пластиковыми крышечкамиРегоператор рассказал югорчанам, что делать с пластиковыми крышечкамиФото: pixabay.com
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На базе Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске открыт пункт сбора пластиковых крышечек. По данным регоператора «Югра-Экология», там принимают любые крышечки с маркировкой 02, HDPE, PE-HD.

- Почему именно крышечки? Они занимают меньше места в квартире, для их сбора можно выделить небольшую коробку или пятилитровую бутылку. Тогда как сами пластиковые бутылки занимают куда больше места, - пояснил регоператор.

Сообщается, что себестоимость одной крышечки почти такая же, как всей пластиковой бутылки

Отметим, что пластиковые крышечки собираются в различных пунктах приема и скапливаются на базах. Потом крупная партия отправляется на завод по переработке пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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